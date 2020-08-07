В 6 августа Египет будет принимать иностранцев при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Ранее на таких условиях Болгария разрешила украинцам посещать свои курорты.



Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подписал указ о том, что все путешествующие в Египет морским, воздушным или наземным путем обязаны не позднее чем за 72 часа сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса и предъявить отрицательный результат на границе, передает УНН со ссылкой на информационный портал Al Balad.



Указ не касается арабских и иностранных туристов, прибывающих непосредственно в курортные зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Аляма и Мерса-Матруха. Но выезд туристам за пределы курортов без наличия отрицательных ПЦР-тестов запрещен.



Напомним, Египет с 1 июля возобновил международное авиасообщение и открыл курорты с условием соблюдения определенных санитарных норм.



На днях Черногория включила Украину в свою зеленую зону и разрешила въезд украинцам в страну без ограничений. Кроме Черногории, для украинцев открыты еще 37 стран, но в некоторых из них необходимо выполнить определенные требования.



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