«Театр абсурда»: против заместителя главы МИД Боднара открыли дело после жалобы «слуги народа»

Вскоре после того, как замглавы МИД Украины Егор Божок попросил отстранить его от выполнения обязанностей в связи с уголовным производством, в Госбюро расследований «взялись» за другого заместителя руководителя внешнеполитического ведомства — Василия Боднара.

«Театр абсурда, пьеса в 3-х действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИД Украины (то есть мою скромную персону) за внешнеполитическую позицию Украины», — так Василий Боднар отреагировал на информацию об открытии уголовного производства Госбюро расследований по заявлению «слуги народа» Дарьи Володиной.

Так, нардеп заявила о «возможных неправомерных действиях», упоминая одно из писем МИДа, в котором шла речь об официальном непризнании Украиной событий 1915 года в Османской империи актом геноцида армянского народа.

Василий Боднар, заявив, что хайпа не будет, добавил, что отстаивал и будет отстаивать национальные интересы и позицию Украины. «Если кто-то намерен меня «сломать», заставить отказаться от государственного подхода к внешней политике, то, как говорят в Одессе: «Не дождетесь!» — пишет дипломат на своей страничке в соцсетях и цитирует Уинстона Черчилля: «This is not the end, this is not even the beginning of the end, this is just perhaps the end of the beginning» («Это не конец. Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, «слуга народа» Александр Качура подал заявление в ГБР на нардепа из «ЕС» Софию Федыну и военнослужащую Марусю Зверобой, которые записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. На них завели дело, и Федыне, и Звиробий вручили обвинительный акт в деле, где Зеленский считается «потерпевшим».

255

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter