27.53 / 27.78 32.32 / 32.85
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Театр абсурда»: против заместителя главы МИД Боднара открыли дело после жалобы «слуги народа»

9:31 7 августа 2020
Василий Боднар

Вскоре после того, как замглавы МИД Украины Егор Божок попросил отстранить его от выполнения обязанностей в связи с уголовным производством, в Госбюро расследований «взялись» за другого заместителя руководителя внешнеполитического ведомства — Василия Боднара.

«Театр абсурда, пьеса в 3-х действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИД Украины (то есть мою скромную персону) за внешнеполитическую позицию Украины», — так Василий Боднар отреагировал на информацию об открытии уголовного производства Госбюро расследований по заявлению «слуги народа» Дарьи Володиной.

Так, нардеп заявила о «возможных неправомерных действиях», упоминая одно из писем МИДа, в котором шла речь об официальном непризнании Украиной событий 1915 года в Османской империи актом геноцида армянского народа.

Василий Боднар, заявив, что хайпа не будет, добавил, что отстаивал и будет отстаивать национальные интересы и позицию Украины. «Если кто-то намерен меня «сломать», заставить отказаться от государственного подхода к внешней политике, то, как говорят в Одессе: «Не дождетесь!» — пишет дипломат на своей страничке в соцсетях и цитирует Уинстона Черчилля: «This is not the end, this is not even the beginning of the end, this is just perhaps the end of the beginning» («Это не конец. Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, «слуга народа» Александр Качура подал заявление в ГБР на нардепа из «ЕС» Софию Федыну и военнослужащую Марусю Зверобой, которые записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. На них завели дело, и Федыне, и Звиробий вручили обвинительный акт в деле, где Зеленский считается «потерпевшим».

255

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

скорая

Снова антирекорд: в Украине за сутки выявили почти 1500 новых случаев коронавируса

Задержание наемников ЧВК Вагнера под Минском

Путинские пропагандисты отличились «сенсацией» о якобы причастности Украины к прибытию «вагнеровцев» в Беларусь

Судно в порту Южный и селитра под открытым небом

В порту под Одессой лежит под открытым небом в 4 раза больше нитрата аммония, чем было в Бейруте (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер