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Путинские пропагандисты отличились «сенсацией» о якобы причастности Украины к прибытию «вагнеровцев» в Беларусь
После того, как в России попытались дистанцироваться от задержанных под Минском наемников из ЧВК Вагнера (так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране такого понятия, как частные военные компании, нет, а российский посол в Беларуси назвал задержанных «опоздавшими на самолет путешественниками»), массмедиа озвучили новую версию — с «украинским следом».
Так, издание «Комсомольская правда» заявляет, что «33 богатыря» оказались в Минске, решив «подзаработать на охране за рубежом», но их «использовали втемную». А операцию якобы разработали и воплотили в СБУ.
В частности, рассказывается о «Сергее Петровиче», который обзванивал наемников из ЧВК, интересуясь их боевым опытом на Донбассе (в первую группу вошли граждане Украины, получившие российские паспорта), о том, что билеты покупались в Украине… Издание сетует, что наемники билеты порвали — в ином случае они могли «вывести на СБУ».
Также в статье упоминается Артем Миляев (Шаман), который якобы помогал собирать группы наемников, и который получил на свой счет 14 тысяч долларов от «неизвестного человека с бородой».
Одним словом, делается вывод, что украинская спецслужба разработала операцию и вовлекла в нее 180 наемников, чтобы ударить и по ЧВК Вагнера, и по «Росснефти», и по российско-белорусским отношениям.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Беларусь передала Украине список задержанных под Минском «вагнеровцев», а спецслужбы проверяют их на причастность совершения преступлений на территории нашей страны. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров Украины и России.82
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Путинские пропагандисты отличились «сенсацией» о якобы причастности Украины к прибытию «вагнеровцев» в Беларусь
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