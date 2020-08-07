27.53 / 27.78 32.32 / 32.85
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Путинские пропагандисты отличились «сенсацией» о якобы причастности Украины к прибытию «вагнеровцев» в Беларусь

10:03 7 августа 2020
Задержание наемников ЧВК Вагнера под Минском

После того, как в России попытались дистанцироваться от задержанных под Минском наемников из ЧВК Вагнера (так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране такого понятия, как частные военные компании, нет, а российский посол в Беларуси назвал задержанных «опоздавшими на самолет путешественниками»), массмедиа озвучили новую версию — с «украинским следом».

Так, издание «Комсомольская правда» заявляет, что «33 богатыря» оказались в Минске, решив «подзаработать на охране за рубежом», но их «использовали втемную». А операцию якобы разработали и воплотили в СБУ.

В частности, рассказывается о «Сергее Петровиче», который обзванивал наемников из ЧВК, интересуясь их боевым опытом на Донбассе (в первую группу вошли граждане Украины, получившие российские паспорта), о том, что билеты покупались в Украине… Издание сетует, что наемники билеты порвали — в ином случае они могли «вывести на СБУ».

Также в статье упоминается Артем Миляев (Шаман), который якобы помогал собирать группы наемников, и который получил на свой счет 14 тысяч долларов от «неизвестного человека с бородой».

Одним словом, делается вывод, что украинская спецслужба разработала операцию и вовлекла в нее 180 наемников, чтобы ударить и по ЧВК Вагнера, и по «Росснефти», и по российско-белорусским отношениям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Беларусь передала Украине список задержанных под Минском «вагнеровцев», а спецслужбы проверяют их на причастность совершения преступлений на территории нашей страны. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров Украины и России.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

скорая

Снова антирекорд: в Украине за сутки выявили почти 1500 новых случаев коронавируса

Задержание наемников ЧВК Вагнера под Минском

Путинские пропагандисты отличились «сенсацией» о якобы причастности Украины к прибытию «вагнеровцев» в Беларусь

Судно в порту Южный и селитра под открытым небом

В порту под Одессой лежит под открытым небом в 4 раза больше нитрата аммония, чем было в Бейруте (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер