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Украина

Стала известна причина всплеска коронавируса в Киеве

10:40 7 августа 2020
в больнице

В Киеве, где за прошедшие сутки выявили 186 инфицированных коронавирусом, всплеск связан с ростом уровня диагностики.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает «РБК-Украина».

По информации чиновника, рост заболевания связан с увеличением проведенных тестов.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 1453 человек. Киев со 186 новыми случаями оказался среди лидеров по заболеваемости.

Всего на утро 7 августа в Украине подтверждены 78 261 случай COVID-19, из них 1852 летальных, 43 055 пациентов выздоровели.

Напомним, на данный момент украинская столица отнесена к зеленой карантинной зоне. Деление территории Украины на карантинные зоны будет пересматриваться еженедельно, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.

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