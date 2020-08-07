После того, как украинского бизнесмена Игоря Коломойского Министерство юстиции США обвинило в краже миллиардов в «ПриватБанке» и отмывании украденного в Америке, олигарх заявил, что все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007—2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, которые хранились в „ПриватБанке“. Все остальное категорически отвергается», — цитирует hromadske слова Коломойского.

По информации ресурса, бизнесмен подразумевает соглашение 2007 года, согласно которому он вместе с партнерами из группы «Приват» продали компании Evraz свои металлургические активы в Украине. За это Коломойский получил 9,72% акций группы Evraz. По его словам, общая сумма сделки составила около 4 млрд долларов.

6 августа Минюст США обвинил Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из «ПриватБанка», которые он потом «отмыл» в США. Ведомство требует конфисковать незаконно приобретенную недвижимость олигарха в США.

Как сообщает The Washigton Post, федеральные агенты на протяжении более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США компаниями, принадлежащими Игорю Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову. Деньги использовались для покупки объектов недвижимости в период с 2008 по 2013 год.

Известно, что за эти средства были приобретены, в том числе, четыре небоскреба в центре Кливленда. В Кливленде ФБР 4 августа провела обыски в офисах фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является Игорь Коломойский.

В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management являются крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости.

По информации The Washigton Post, Коломойский и партнеры купили в США почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе.

В двух гражданских исках Минюст требует конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова на 70 миллионов долларов, а именно здания PNC Plaza в Луизвилли и CompuCom Headquarters в Далласе.

Партнерами Коломойского в США стали Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.

В процессе расследования федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, встречались с украинскими прокурорами и следователями НАБУ.

Напомним, «ПриватБанк», владельцами которого были Коломойский и Боголюбов, национализировали в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. Перед национализацией финучреждение было признано неплатежеспособным. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн (из них 155 млрд грн — сразу после национализации). Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что «ПриватБанк» ему не нужен, он хочет $ 2 млрд компенсации.

Советник главы Офиса президента, бывший министр финансов Игорь Уманский уверен, что «ПриватБанк» не может быть возвращен бывшему собственнику ни при каких обстоятельствах — нет механизма его имплементации.

2

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter