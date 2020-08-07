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Коронавирус пробрался на киевскую пекарню: заболели более 30 работников
В Киеве, где по состоянию на утро пятницы, 7 августа, COVID-19 подтвердили у 186 пациентов, среди заболевших — 37 работников предприятия «Киевхлеб».
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, сначала к медикам с симптомами коронавирусной инфекции обратились трое работников пекарни № 8. Тесты дали положительный результат, после чего обследовали весь коллектив предприятия — из 77 работников заболевание подтвердилось у 37-ми.
«Цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица — на самоизоляции», — сообщает мэр столицы.
А в Соломенском районе заболел один из специалистов районного управления образования. «На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной, у троих из них — подозрение на коронавирус», — добавил столичный городской голова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 7 августа в Украине зафиксирован новый антирекрод — 1453 заболевших COVID-19.
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