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Синоптик рассказала, где пройдут дожди в выходные
Ближайшие выходные в Украине будут солнечными и жаркими. Дожди ожидаются только в западных областях.
Ночью температура воздуха будет + 15- + 22 градуса, днем — + 26 — + 33 градуса.
«Дожди в субботу пройдут вокруг Карпат. В воскресенье — местами с грозами — на севере и западе», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, на следующей неделе дождей станет больше, а жары меньше.
В Киеве 8−9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до + 26 + 28 градусов. В субботу сухо, а в воскресенье есть шанс на дождь с грозой.
Ощутимое снижение температуры воздуха в Киеве предполагается с 12−13 августа.
Напомним, климатологи ожидают, что август-2020 будет жарче на несколько градусов, чем в среднем за годы наблюдений. А вот осадков выпадет обычное количество, как для последнего месяца лета.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»219
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