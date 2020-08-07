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Украина

Харьков попал в «красную» зону карантина

13:25 7 августа 2020
Дезинфекция транспорта

В Украине обновили «карантинную карту» — в «красную» зону, как и прогнозировалось ранее, попал Харьков, где ухудшились эпидемические показатели.

Об этом свидетельствую данные Центра общественного здоровья Минздрава.

Помимо Харькова, в «красной зоне» по-прежнему остается Кицманский район Черновицкой области. Также в нее попал Костопольский район Ровенской области. Тернополь, ранее находившийся в «красной» зоне теперь отнесен к «зеленой», где действуют наименее серьезные карантинные ограничения.

Напомним, что в «красной» зоне, в частности, вводится запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минздрав обновил основные правила по организации образовательного процесса в школах период карантина. В частности, заходить в школу и передвигаться по территории учебного заведения можно только в маске, на занятиях маски разрешено не использовать. Руководителям учебных заведений рекомендовано разработать маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скопления детей.

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