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Украина

Новый обмен: Зеленский и Путин обсудили освобождение крымских татар

14:04 7 августа 2020
тюремная решетка

Во время последнего телефонного разговора президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным обсуждался вопрос освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время рабочей поездки Зеленского на Донбасс, отметив, что этот список уже передан российской стороне.

Кроме того, Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, сына которого недавно нашли мертвым возле своего дома в районе Симферополя, сообщили в ОП.

По словам Ермака, на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу будут окончательно согласованы списки по обмену. О конкретных датах обмена станет известно в течение нескольких недель.

Напомним, в интервью Reuters Ермак сказал, что Украина рассчитывает в течение нескольких недель обменять около 100 пленных.

Как сообщали «ФАКТЫ», последний обмен удерживаемыми лицами произошел в конце декабря 2019 года.

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