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Украина

В Сумах пьяный стрелок ранил мужчину и получил "ответку": оба попали в больницу

14:05 7 августа 2020
Пистолет

Вечером в четверг, 6 августа, в Сумах произошло ЧП со стрельбой, в результате которого огнестрельное ранение получил 42-летний житель областного центра. Ранее в Киеве задержали водителя, ранившего случайную свидетельницу дорожного конфликта.

Как сообщают в ГУНП в Сумской области, 55-летнему сумчанину не понравился шум во дворе, где несколько мужчин чинили автомобиль. Нетрезвый мужчина потребовал прекратить шум, однако ему посоветовали уйти и проспаться. В ответ он открыл огонь по одному из своих оппонентов из травматического пистолета — позже медики констатировали у пострадавшего непроникающие огнестрельные ранения живота и груди.

Но история на этом не закончилась. Пострадавший в ответ несколько раз ударил стрелка — приехавшие на вызов врачи диагностировали у него политравму, закрытый перелом правой руки и закрытую черепно-мозговую травму.

«В результате оба участника конфликта были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи», — отметили в полиции.

Стрелявший мужчина задержан. С места происшествия изъяли пистолет, на который у его владельца есть все разрешительные документы. Действия 55-летнего сумчанина квалифицировали по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичный суд отправил под арест 36-летнего иностранца, ранившего в киевском Гидропарке охранника.

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