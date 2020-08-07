Подплывают к самому берегу: в пляжной зоне Одессы появились ядовитые скаты (фото, видео)

Новость о том, что на пляжах Одессы появились ядовитые скаты, переполошила социальные сети. Шутка ли, пандемия и вызванный ею карантин и так перекрыли курорты зарубежья. В придачу вода в море похожа на кисель из-за токсичных водорослей. А здесь еще и реальная «живая угроза». Многочисленные курортники и туристы в шоке…

Опасаться действительно есть чего. Скат-хвостокол — одна из ядовитых рыб Черного моря — имеет на своем хвосте небольшой ядовитый шип. Последний при детальном рассмотрении чем-то напоминает сплющенную елочку. Обороняясь, скат использует хвост в качестве хлыста и наносит жертве удары, разрывая шипом плоть. Сила удара хвоста ската такова, что он может пробить шипом одежду человека и даже обувь из толстой кожи. В защиту скатов можно сказать, что они никогда не нападают сами, а только обороняются, при этом могут нанести колющий удар любому наступившему на него купальщику. Тогда 15-сантиметровый шип вонзается в тело и выделяемый оттуда яд вызывает очень болезненные ощущения.

Сам же черноморский скат-хвостокол представляет собой приплюснутую, дискообразной формы рыбу до 10 килограммов и до метра в длину. В бассейне Мирового океана хвостоколы встречаются и гораздо больших размеров.

Скаты, как правило, стараются держаться подальше от людей. Потому днем, когда на пляжах много отдыхающих, они уплывают на глубину и залегают на дно. Однако утром и вечером они нередко подплывают к самому берегу и в некоторых случаях могут быть опасны для жизни отдыхающих. (Так, скат-хвостокол своим ядовитым жалом убил известного австралийского натуралиста, эксперта в области дикой природы и диких животных Стива Ирвина). К слову, яд даже мертвого ската представляет собой серьезную опасность. Об этом свойстве знали северо-американские индейцы и использовали сам шип хвостокола, содержащий яд, в качестве наконечника для копья или стрелы.

Хоть как-то успокоил людей известный одесский экоактивист и дайвер Владислав Балинский, которого в 2016 году на пляже «Дельфин» ударил шипом хвостокол. Он лично спустился в глубины морские, отснял видео, которое выложил в Fecebook, сопроводив следующим текстом:

«Вот, такие скаты- хвостоколы плавают сегодня в пляжной зоне пляжа „Собачка“. Несмотря на свой грозный вид, эти древнейшие хрящевые рыбы очень пугливы. Мне пришлось надеть свои самые длинные ласты, чтобы хоть несколько секунд удержать этого красавца в кадре».

Если же скат задействовал свой шип и нанес удар, потерпевшему необходима срочная помощь. Медики советуют при интоксикации ядом ската-хвостокола не пытаться рывком вынуть шип или сделать разрез, чтобы его вытащить. Нельзя прижигать рану йодом или другими спиртосодержащими средствами, обрабатывать ее марганцовкой или иными окислителями типа сока лимона. Также нельзя принимать алкоголь, так как это усилит ток крови, и яд быстрее распространится по организму.

В качестве первой помощи рекомендуется: высосать яд из раны, желательно в первые 10 минут после случившегося. (Полость рта нужно прополоскать чистой водой или марганцовкой, а при отсасывании яд — сплевывать).

После надо хорошо промыть рану водой, можно даже морской. Это уменьшит концентрацию яда. Затем осторожно удалить шип: сначала поддав его вперёд, а потом — прокрутить.

Необходимо наложить жгут выше области ранения, чтобы замедлить распространение яда с током крови. При этом, пострадавшую конечность надо опустить в горячую воду на 30 минут. Также в воду рекомендуется добавить 3-процентный сульфат магния. Непременное условие: жгут надо ослаблять и потом опять затягивать каждые 10 минут, чтобы не передавить сосуды.

После этого, надо наложить антисептическую повязку и обездвижить конечность.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минздрав обнародовал список украинских курортов, на пляжах которых купаться запрещено.

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