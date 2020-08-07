Зеленский в Марьинке заявил, что режим тишины на Донбассе соблюдается: военные сообщают о трех обстрелах

В пятницу, 7 августа, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе — огонь велся из стрелкового оружия, подствольного гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

Как сообщают в Министерстве обороны Украины, с 01:40 четырьмя очередями из стрелкового оружия противник нарушил режим тишины в районе Новолуганского. После 02:05 один выстрел из подствольного гранатомета (ГП-25) зафиксировали в районе населенного пункта Шумы — огонь велся со стороны Шахты 6−7 оккупированной Горловки.

Уже утром, в 07:25 наши защитники поселка Травневе зафиксировали одни выстрел из АГС — обстрел велся со стороны оккупированного поселка городского типа Гольмовский.

«По имеющейся информации, эти выстрелы не несли угрозы личному составу, защитники Украины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь нет», — говорится в сообщении.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский второй день находится на Донбассе. В пятницу он общался с журналистами в Марьинке и заявил, что уже проехал более 100 километров по прифронтовой зоне, и что его визит продлится до вечера. Он, в частности, заявил, что «все под контролем» и что «режим тишины соблюдается».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время поездки по Луганской и Донецкой области Зеленский заявлял, что ВСУ могут отвечать на обстрелы, но стараются не поддаваться на регулярные провокации противника.

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