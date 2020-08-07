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Накануне выходных на трассе Киев — Одесса ограничили движение транспорта (схема объезда)
На трассе Киев — Одесса ограничили движение автотранспорта в пригороде Одессы, в районе Хаджибейского моста. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщили в региональном управлении патрульной полиции, указав, что ограничение будет действовать по 10 августа. Причина — большое количество автомобилей, которые едут в направлении Одессы. Подобная ситуация наблюдалась перед длинными выходными в июне и затем после них, когда огромные пробки образовались на выезде из города.
«Чтобы уменьшить нагрузку транспорта на автомобильную дорогу М-05 Киев — Одесса, патрульными полицейскими будет осуществляться реверсивное регулирование движения. Для комфортного путешествия автомобилям, следующим в курортные города на юге Одесской области, рекомендуем осуществлять объезд указанного участка дороги в соответствии со схемой объезда», — говорится в официальном сообщении.
В частности, легковым автомобилям рекомендуют выбирать объездной путь через Еремеевку. Схема объезда предусматривает движение по дороге Т-16−18 через Раздельную, Степановку, и у Кучургана поворот на трассу М-16 с выездом на Одессу.
Вместе с тем в самой Одессе введенные ограничительные меры связывают еще и с тем, что город и регион в целом «перевыполнили план» по числу инфицированных COVID-19 и, не ровен час, могут быть переведены в так называемую оранжевую (а то и красную) зону.
В Одесском регионе за сутки коронавирус подтвердили у 156 пациентов (на 46 больше, чем ранее). Всего в Украине на 7 августа выявлено 1500 новых случаев заболевания COVID-19.258
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