- 15:18 Путин лично пообщался с Лукашенко о судьбе "вагнеровцев", хотя Кремль заявлял, что не имеет к ним отношения
- 15:07 Где смотреть онлайн «Барселона» — «Наполи»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 14:52 Харьков попал в «красную» зону карантина: будут ли останавливать общественный транспорт
- 14:44 Накануне выходных на трассе Киев — Одесса ограничили движение транспорта (схема объезда)
- 14:41 Зеленский в Марьинке заявил, что режим тишины на Донбассе соблюдается: военные сообщают о трех обстрелах
- 14:30 Водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку: жуткое происшествие на Львовщине попало на видео
- 14:11 Подплывают к самому берегу: в пляжной зоне Одессы появились ядовитые скаты
- 14:05 В Сумах пьяный стрелок ранил мужчину и получил "ответку": оба попали в больницу
- 14:04 Новый обмен: Зеленский и Путин обсудили освобождение крымских татар
- 13:35 В Днепре прохожий ногами избил мужчину на костылях
- 13:30 «46 лет страдала сильнейшим псориазом»: как удалось за две недели справиться с неизлечимой болезнью
- 13:25 Харьков попал в «красную» зону карантина
Харьков попал в «красную» зону карантина: будут ли останавливать общественный транспорт
В Харькове, который попал в «красную» карантинную зону, не будут останавливать городской транспорт.
«Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе», — заявил мэр Геннадий Кернес во время посещения Саржиного Яра, передает NewsRoom.
По словам градоначальника, эпидемиологам «нужно эффективнее брать тесты».
Решение о внесении Харькова в «красную» зону было принято 7 августа на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Отметим, «красная» зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров
Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области выявили 146 новых инфицированных коронавирусом. В Украине таких случаев за 6 августа — 1453.
151
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путин лично пообщался с Лукашенко о судьбе "вагнеровцев", хотя Кремль заявлял, что не имеет к ним отношения
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 3 м/с C
Давление: 753 мм