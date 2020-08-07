«После 24 часов в воде сильно жгло кожу»: киевлянин установил рекорд, проплыв за сутки 55 км

На озере Редькино (больше известном как Министерское), что на окраине Киева, тренер и мастер плавания на дальние дистанции Михаил Романишин совершил первый на территории Украины суточный заплыв. Его результат — 55 километров — автоматически стал национальным рекордом. Михаил плыл без ласт и лопаток для плавания (их надевают на кисти рук). На нем были гидрокостюм и гидрошлем, предохраняющий от переохлаждения (изготовленные из специального синтетического материала неопрена), а также очки и наручные часы с навигатором. На дистанции рядом со спортсменом шел каяк (лодка) сопровождения с двумя гребцами. Даже в темноте они хорошо видели в воде Михаила — по надувному буйку желтого цвета, который был к нему привязан.

— Я стартовал 5 августа в восемь часов вечера, — рассказал «ФАКТАМ» Михаил Романишин. — Плыть ночью оказалось не столь сложно, как можно было ожидать: чувствовал себя нормально, сильного желания спать не испытывал. Погода стояла тихая, вовсю светила луна, плюс свет от города. Так что я отлично видел поверхность воды. Неподалеку от берега находятся дачи. Я использовал в качестве ориентиров свет фонарей двух дачных домов, расстояние между которыми составляет около одного километра: плавал от одного к другому и обратно. Только под утро — часа в четыре — почувствовал некоторую усталость, а в шесть утра — упадок сил. Но через некоторое время был вновь в тонусе. А в конце дня на последних пяти километрах открылось второе дыхание — организм как бы понимал, что уже скоро финиш.

От переохлаждения Михаила защищали гидрокостюм и гидрошлем (Фото со страницы Михаила Романишина в Facebook)

— На дистанции вы что-нибудь ели?

— Конечно, нужно было давать организму столь необходимые в таких случаях углеводы. Поэтому каждые 30−40 минут ребята с каяка сопровождения давали мне немного детского питания. А через каждые два часа я выбирался на берег (минут на 15), чтобы съесть порцию побольше. Это были фрукты, особенно налегал на арбуз. Во время этих передышек делал растяжку. Также после преодоления каждых 20 километров выходил на берег, чтобы сделать более основательную растяжку (для этого даже стягивал с себя рукава гидрокостюма).

— Как чувствовали себя после завершения суточного заплыва?

— Поначалу нормально. Но когда приехал домой, подскочила температура до 37,6 градуса — явный признак того, что организм пережил сильный стресс. Кроме того, жгло кожу, ведь она сутки не могла как следует дышать через поры, находясь в гидрокостюме.

— После таких нагрузок не было бессонницы?

— К счастью, нет, спалось хорошо. На утро был вновь свежим и бодрым. И вот еще что: только когда вернулся после заплыва домой, понял, что хотелось бы съесть: увидел на кухне банку соленых огурчиков и умял их за один присест, да еще и рассолу выпил (улыбается).

Важно отметить, что нынешний рекордный заплыв — это своего рода репетиция двухсуточного водного марафона, протяженностью почти вдвое больше (101 километр). Старт запланирован на 15 августа. Попытаюсь проплыть из моего родного города Николаева в курортный поселок Коблево. Маршрут пройдет вначале по речке Южный Буг, а затем — по Черному морю. Переход из пресной воды в соленую может создать дополнительные сложности.

Предстоящий заплыв организован как призыв к неравнодушным людям оказать посильную финансовую помощь ветерану спорта Сергею Гречко. Деньги нужны на лечение выявленной у него болезни (реквизиты благотворительного счета размещены на страничке Михаила Романишина в Facebook. — Авт.).

Кстати, подобная история была в Голландии: для сбора денег на лечение онкобольного спортсмена другой ветеран спорта, вылечившийся от рака, взялся проплыть 200 километров. Ему удалось преодолеть 150 километров, после чего водного марафонца попросили прервать заплыв, поскольку его состояние вызывало опасение. Несмотря на то что ему не удалось справиться со всей запланированной дистанцией, на лечение его коллеги-спортсмена удалось собрать 4,5 миллиона евро.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что национальный рекорд по плаванию установила трехлетняя (!) девочка из Одессы.

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