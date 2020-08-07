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Зеленский изменил стратегию Путина по Украине: раскрыт новый план Кремля
У президента России Владимира Путина, ранее надеявшегося на то, что с украинским главой государства Владимиром Зеленским можно будет договориться по Донбассу на условиях Кремля, стратегия в отношении властей Украины изменилась.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий. «У Путина своя стратегия. Еще год назад он надеялся, что с Зеленским можно будет договориться на условиях Кремля. Тем более что у новоизбранного украинского президента была масса возможностей», — отметил он и напомнил, что после прихода к власти Зеленский получил свое большинство в Верховной Раде.
По словам Алексея Голобуцкого, в Кремле думали, что им удастся воплотить в жизнь все планы по Донбассу, чего не произошло при пятом президенте Петре Порошенко. «Тот, по мнению россиян, если бы и пошел на уступки Путину, то для принятия нужных России законов у него не было голосов в Раде. Но со временем у Кремля начали таять надежды и на податливость Зеленского. Поэтому у Путина появилась новая концепция. Ее суть — максимально ослабить президента Украины», — резюмировал политтехнолог.
Полный текст интервью с Алексеем Голобуцким с прогнозами развития ситуации на Донбассе и об отношениях с Россией читайте на сайте «ФАКТОВ».318
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