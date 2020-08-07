Ярославский призвал защитить закон и спасти «Мотор Сич»

Украина должна прекратить препятствовать законным акционерам компании «Мотор Сич» распоряжаться своей собственностью. В противном случае китайские инвесторы могут обратиться в международный арбитраж для защиты инвестиций, что станет исключительно неприятным фактом для украинской инвестиционной привлекательности, а также может стать причиной охлаждения отношений нашей страны с ее крупнейшим торговым партнером. Об этом идет речь в официальном заявлении известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, опубликованном на сайте DCH, по поводу действия украинских властей в отношении зарубежных инвесторов компании «Мотор Сич».

«Группа DCH готова использовать свой опыт и знания, чтобы „Мотор Cіч“ развивалась и работала на благо Украины. Мы гарантируем сохранение и развитие существующей производственной базы предприятия, технологий, рабочих мест, прав интеллектуальной собственности. И сделаем все, чтобы обеспечить уверенность в будущем для коллектива предприятия и защиту интересов народа Украины. Это исключительно важно, потому что на сегодняшний день у предприятия фактически нет собственника, показатели деятельности неуклонно ухудшаются, и необходимы неотложные антикризисные меры, чтобы не допустить его окончательного уничтожения», — заявил Ярославский.

Владелец DCH напоминает, что процесс давления на китайских акционеров «Мотор Січ», который сейчас пытаются реанимировать силовики и представители АМКУ, длится уже несколько лет.

«Если бы, помимо коррупционных намерений чиновников были какие-то объективные обстоятельства, не сомневайтесь, прошлая власть довела бы этот процесс до конца — то есть до международного скандала, — сказано в заявлении украинского бизнесмена об очередном прецеденте государственного рейдерства. — За три года, прошедшие с момента ареста акций „Мотор Січ“, уже давно можно было во всем разобраться и рассудить или по справедливости, или по беспределу. Но на откровенный произвол никто не рискнул: слишком грубо попирается закон, когда законную покупку акций частного акционерного общества бизнесменами у бизнесмена пытаются назвать преступлением. Негативная международная оценка действий по отношению к инвесторам не нужна ни одной стране и ни одной прагматично мыслящей власти».

Как отметил президент и владелец группы DCH в своем заявлении, процессы, наблюдающиеся вокруг «Мотор Cич», не могут не вызывать обеспокоенность: «Разумеется, правоохранительные органы должны следить за соблюдением законности. Но возникает вопрос: кто конкретно в этой ситуации государственный изменник? Тот, кто хочет возродить умирающее предприятие, сохранить рабочие места для 25 тысяч граждан Украины и статус нашей страны как авиационной державы? Или те, кто не дают законопослушным инвесторам это сделать? Для любого здравомыслящего человека и патриота ответ звучит однозначно».

Ярославский добавил, что все спорные вопросы в данной ситуации могут быть урегулированы в правовом поле с соблюдением норм украинского и международного права.

В своем заявлении он обращает внимание, что партнеры DCH — частные китайские инвесторы — вложили деньги в частное же украинское предприятие, намереваясь его модернизировать и обеспечить важные для Украины поставки продукции на внутренний рынок КНР: «Предположительно, включая подачу китайской стороной многомиллионных исков в международные суды и существенное охлаждение двусторонних отношений с Китаем как главным торговым партнером Украины».

Также Ярославский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за внимание к АО «Мотор Січ».

«От имени DCH и наших китайских партнеров прошу господина президента вмешаться в ситуацию. Надеюсь, что благодаря политической воле власти будет принято государственническое решение, которое сохранит „Мотор Cіч“ для Украины», — подытожил президент DCH Ярославский.

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