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Шмыгаль заявил о готовности поставлять воду в Крым, но назвал одно условие
Премьер-министр Денис Шмыгаль снова поднял тему о поставках воды в оккупированный Крым. Сразу после своего назначения глава правительства заявил, что лишить Крым водоснабжения — это шаг к гуманитарной катастрофе. Теперь Шмыгаль, хоть и с оговоркой, но снова допускает возможность направления воды с материковой Украины на оккупированный полуостров.
«В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа — конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», — заявил премьер в интервью Радио Свобода.
В то же время политик признает, что на данный момент подать днепровскую воду в Крым невозможно технически. «Крымский канал перекрыт… Невозможно сегодня поставлять воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — объяснил глава правительства.
Что касается этической стороны водоснабжения оккупированных территорий, то Шмыгаль настаивает, что оккупантам, их армии и военным базам Украина поставлять воду не будет.
Напомним, оккупационная администрация Крыма признала, что водохранилища на полуострове в критическом состоянии из-за падения уровня воды. Спасать решили резервуары под Симферополем, перекачав туда воду из Тайганского водохранилища, питавшего восточную часть Крыма.181
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