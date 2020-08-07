Оккупанты хотят забрать у кумы Путина 10 гектаров дорогой земли в Крыму: раскрыты детали

Оккупационная администрация Крыма пытается отобрать земельный участок у «Фирмы Укрснаб» Оксаны Марченко — жены депутата Виктора Медведчука и кумы Владимира Путина. Одним из истцов является «национализированная» оккупантами «Массандра». Судебные тяжбы продолжатся в Москве.

Как сообщает «Бабель», оккупанты потребовали от «Фирмы Укрснаб» вернуть 10 гектаров земли. Этот участок расположен возле поселка Ливадия в районе Ялты. В 2006 году поселковый совет Ливадии сдал участок в аренду «Фирме Укрснаб» на 49 лет. Уже после российской аннексии Крыма — в 2016 году — компания заключила договор аренды участка на 10 лет.

Тем временем оккупационная администрация Крыма заявила права на участок. Судебный процесс длится уже более двух лет. Проиграв суд в оккупированном Севастополе, «Фирма Укрснаб» подала кассационную жалобу, и дело будет рассматриваться в Москве в сентябре 2020 года.

Напомним, после аннексии Крыма оккупационная администрация незаконно выставила на продажу исторические здания, земли санаториев, захваченные у Украины морские суда.

Фото thebabel.com.ua

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