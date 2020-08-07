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Путин об этом знает: в Украине указали на слабое место Зеленского
Российский лидер Владимир Путин нашел слабое место украинского президента — постоянное стремление следить за личными рейтингами. Путин обязательно попытается использовать в своих целях эту уязвимость Владимира Зеленского. Такую уверенность высказал в интервью «ФАКТАМ» политтехнолог Алексей Голобуцкий.
«Путин может использовать одну особенность Зеленского. Владимир Александрович — очень зависим от любви электората. Это его слабое место, и он болезненно воспринимает падение рейтинга», — считает политэксперт.
Напомним, по последним данным, народная поддержка Зеленского снова упала. Опрос, проведенный группой «Рейтинг», говорит, что нынешнего главу государства поддерживают 30,2 процента респондентов — меньше, чем перед первым туром выборов.
Почему рейтинг Зеленского падает и почему власти нужна хоть какая-то значимая победа, читайте в интервью Голобуцкого «ФАКТАМ» «У Зеленского есть слабое место, и Кремль решил по нему ударить».136
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