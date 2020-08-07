27.52 / 27.75 32.29 / 32.80
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Путин об этом знает: в Украине указали на слабое место Зеленского

20:57 7 августа 2020
зеленский и путин

Российский лидер Владимир Путин нашел слабое место украинского президента — постоянное стремление следить за личными рейтингами. Путин обязательно попытается использовать в своих целях эту уязвимость Владимира Зеленского. Такую уверенность высказал в интервью «ФАКТАМ» политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Путин может использовать одну особенность Зеленского. Владимир Александрович — очень зависим от любви электората. Это его слабое место, и он болезненно воспринимает падение рейтинга», — считает политэксперт.

Напомним, по последним данным, народная поддержка Зеленского снова упала. Опрос, проведенный группой «Рейтинг», говорит, что нынешнего главу государства поддерживают 30,2 процента респондентов — меньше, чем перед первым туром выборов.

Почему рейтинг Зеленского падает и почему власти нужна хоть какая-то значимая победа, читайте в интервью Голобуцкого «ФАКТАМ» «У Зеленского есть слабое место, и Кремль решил по нему ударить».

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Марина Боржемская

Без кефира и творога: названы главные правила ужина

Дарья Савина

19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

ливадия

Оккупанты хотят забрать у кумы Путина 10 гектаров дорогой земли в Крыму: раскрыты детали

самолет

В Индии при посадке разбился самолет с двумя сотнями туристов (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер