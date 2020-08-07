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Украинцам по-прежнему не рады: Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны"
В соответствии с прогнозами МИДа границы Евросоюза по-прежнему остаются закрытыми для граждан нашей страны: Украина не вошла в обновленный список третьих государств, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в ЕС.
Об этом пишет DW cо ссылкой на решение Совета ЕС.
Список стран снова сократили, исключив из него Марокко.
На данный момент в ЕС могут въезжать резиденты таких стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).
Украины в «зеленом списке» нет.
При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана приравниваются к резидентам ЕС.
Как известно, изначально ЕС разрешил въезд гражданам 15 стран, но позднее из него вычеркнули Сербию, Черногорию и Алжир.
В Совете ЕС отмечают, что данный список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях.
Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.
Критерии определения третьих стран, для которых можно снимать действующие ограничения на поездки, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и социальные оценки.
Что касается эпидемиологической ситуации, включаемые в список третьи страны должны, в частности, соответствовать следующим требованиям:
- число новых случаев заражения Covid-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его;
- должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;
- общая реакция на Covid-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Regulations (IHR).
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