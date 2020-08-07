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"Следующая остановка – Берлин": Зеленский надеется, что нормандская четверка зафиксирует успехи перемирия
Президент Владимир Зеленский надеется, что на следующей встрече лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате», которая предположительно может состояться в августе в Берлине, будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе.
Об этом глава государства написал в Facebook.
«Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват», — написал Зеленский.
Он убежден, что «нормандия» — это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации".
В своем посте президент также перечислил, чем занимался в течение двух дней во время поездки на Донбасс: много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям.
Пребывание на Донбассе стало для него «двумя днями крепких рукопожатий», откровенных разговоров с бойцами на передовой, а также двумя днями активного мониторинга ситуации.
В итоге президент пришел к выводу о том, что «у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперовая команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях».
Что и позволяет надеяться на закрепление достигнутых успехов на «нормандском» уровне.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников состоялась 3 июля в Берлине. Переговоры продолжались 11 часов. В них впервые принимал участие заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Россия отказалась ставить подпись под согласованными Украиной, Германией и Францией рекомендациями для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.21
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