Ситуация с COVID-19 стремительно ухудшается: Кабмин переходит в чрезвычайный режим работы

По причине стремительного ухудшения эпидемической ситуации в стране Кабинет министров Украины с субботы переходит на чрезвычайный режим работы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя решение государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям о внесении изменений в постановление № 641 в части расширения и изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности.

«Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 — 1 тыс. 453 человека. Больше всего новых случаев — в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране», — заявил премьер-министр.

Шмыгаль заявил, что стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.

С этой целью сегодня, 8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабмина, где будет рассмотрен вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в различных регионах страны. В частности, вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19.

Напомним, что накануне в Украине обновили перечни «зеленой», «желтой», «оранжевой» и «красной» карантинных зон. В «красную» зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у рекордного количества людей — 1 453. Также известно, что 531 пациент выздоровел вчера, а 33 — умерли от осложнений. Рекордное количество больных в Украине фиксируют третьи сутки подряд.

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