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Украина

Украина поддержала Грузию в ООН в годовщину российской агрессии

0:46 8 августа 2020
Украина и Грузия

Задолго до появления «зеленых человечков» Путина в украинском Крыму РФ отрабатывала тактику захвата чужих территорий в других странах, в частности, в Грузии, которая лишилась в результате нападения двух своих регионов.

Поэтому 7 августа, в 12-ю годовщину вооруженной агрессии России представительство Украины в ООН выступило вместе с грузинскими коллегами с совместным заявлением.

Об этом написал в своем Facebookпресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

В заявлении говорится, что Российская Федерация должна прекратить агрессию, вывести свои войска с оккупированных грузинских территорий и предоставить беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.

«Украина как никто другой понимает боль грузин из-за войны и оккупацию части их территории. «Бордеризация», нарушения прав человека, задержания и похищения граждан, блокирование гуманитарного доступа, дестабилизация ситуации безопасности. Такую реальность сейчас проживают Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия в условиях российской оккупации «, — отметил Николенко.

По его словам, Грузия борется политико-дипломатическими методами за Абхазию и Цхинвальский регион, а Украина — за Крым и Донбасс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинском МИДе уделили особое внимание угрозам, которые масштабная милитаризация Россией Крыма и Черноморского региона составляет для общеевропейской безопасности. Также дипломаты призвали мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию для освобождения оккупированных территорий Грузии и Украины.

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