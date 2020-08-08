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Коронавирус наступает: во Львове из-за вспышки COVID-19 закрыли сервисный центр МВД
Начиная с субботы, 8 августа, некоторые жители Львова могут столкнуться с проблемами при получении водительских прав и решение других вопросов: из-за вспышки коронавируса среди сотрудников закрылся региональный сервисный центр Министерства внутренний дел на улице Апостола.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного сервисного центра.
«Лица, зарегистрированные в онлайн-очереди в центре, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД во Львовской области при наличии талона онлайн-очереди и предварительной записи по телефону избранного сервисного центра», — указано в сообщении.
О возобновлении работы сервисного центра МВД обещают сообщить на его сайте.
С 27 июля приостановлена работа в сервисном центре в Новояворовске, где также среди сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию.
В настоящее время в области работают сервисные центры в Дрогобыче, Стрые, Самборе, Червонограде, селе Червоне Золочивского района и селе Стрильбычи Старосамборского района.
Напомним, что накануне в Киеве на карантин закрыли пекарню из-за вспышки коронавируса: инфекцию обнаружили у 37 сотрудников пекарни. Еще одна вспышка коронавируса произошла в Херсонской городской больнице; заболевание COVID-19 подтвердили у 9 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с тем, что в предыдущие сутки в Украине был установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 — 1 тыс. 453 человек — Кабинет министров Украины с субботы переходит на чрезвычайный режим работы.2
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