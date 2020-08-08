Жара до +35 и грозы: какой будет погода на выходных

Погода в Украине на выходных 8−9 августа запомнится жарой до +35 в южных областях и грозами на западе — в Прикарпатье и Закарпатье. На остальной территории будет солнечно, умеренно жарко и без осадков.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 8 августа в западных регионах кратковременный дождь, гроза.

9 августа дожди могут распространиться еще на Хмельницкую и Ровенскую области. Осадки не исключены и на Волыни.

10 августа дожди и грозы на западе продолжатся, на остальной территории по-прежнему жарко. Снижения температуры можно ожидать с 12−13 августа.

Напомним, народные синоптики уже составили прогноз погоды до конца лета. Об этом в статье «Умеренное тепло и немного дождей: синоптики рассказали, какой будет погода в августе».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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