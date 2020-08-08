- 08:20 «Динамо» одержало первую победу под началом Луческу: видеообзор матча
- 08:17 Приглашали по 500 гостей: район в Черновицкой области остался в «красной зоне» карантина из-за пышных свадеб
- 07:45 5 тысяч любовниц и 20 внебрачных детей: почему бывший король Испании Хуан Карлос оказался в изгнании
- 07:44 Перед выборами Беларусь депортировала украинских журналистов: названа причина
- 07:30 «Дубль» Роналду не спас «Ювентус» от прощания с Лигой чемпионов: видеообзор матча
- 07:25 «Реал» впервые с Зиданом-тренером вылетел из Лиги чемпионов: хроника и видеообзор матча
- 07:14 Жара до +35 и грозы: какой будет погода на выходных
- 06:55 НАТО движется к Черному морю: США разместят в еще одной стране дополнительный контингент войск
- 06:35 "Красная линия": стало известно о предупреждении Лаврову от Помпео из-за сговора РФ с талибами
- 05:55 Упала в колодец в кромешной темноте: под Днепром спасатели пришли на помощь 13-летней девочке
- 05:30 В России задержание наемников ЧВК Вагнера назвали "провокацией третьей страны"
- 04:56 Во Львове намечаются проблемы с правами: из-за коронавируса закрыли сервисный центр МВД
Приглашали по 500 гостей: район в Черновицкой области остался в «красной зоне» карантина из-за пышных свадеб
В Черновицкой области один из районов — Кицманский — остается в красной карантинной зоне из-за ситуации с коронавирусом. Глава области полагает, что причина тому — массовые свадьбы. Кроме того, дали о себе знать поездки жителей области на морские курорты.
По состоянию на 8 августа Черновцы и пять районов области находятся в зеленой зоне, еще пять — в желтой, предполагающей небольшие ограничения в работе социальной сферы. Кицманский район отнесен к красной зоне, где запрещена работа общественного транспорта, кафе, ресторанов, ТРЦ и учебных заведений.
Как сообщает «Молодой буковинец», глава области Сергей Осачук возлагает ответственность на организаторов массовых торжеств. «Несмотря на карантин, люди делают свадьбы на 300, 400, 500 человек. В Кицманском районе три таких свадьбы загнали район в „красную“ зону. 20 процентов гостей после этих банкетов заболели коронавирусом», — заявил председатель ОГА.
В целом по области наблюдается всплеск заболеваемости в возрастной категории 20−30 лет. «Многие поехали на море. 20 процентов проходят тестирование и у них диагностируют коронавирус», — заявил Осачук.
Глава области опасается, что через две недели области станет критической нагрузка на больницы.
Напомним, за 7 августа на Буковине выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом, с начала вспышки заболели 6565 жителей региона. Преодолели болезнь 5126 буковинцев (+49 за прошедшие сутки).10
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
5 тысяч любовниц и 20 внебрачных детей: почему бывший король Испании Хуан Карлос оказался в изгнании (фото)
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 752 мм