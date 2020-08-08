Приглашали по 500 гостей: район в Черновицкой области остался в «красной зоне» карантина из-за пышных свадеб

В Черновицкой области один из районов — Кицманский — остается в красной карантинной зоне из-за ситуации с коронавирусом. Глава области полагает, что причина тому — массовые свадьбы. Кроме того, дали о себе знать поездки жителей области на морские курорты.

По состоянию на 8 августа Черновцы и пять районов области находятся в зеленой зоне, еще пять — в желтой, предполагающей небольшие ограничения в работе социальной сферы. Кицманский район отнесен к красной зоне, где запрещена работа общественного транспорта, кафе, ресторанов, ТРЦ и учебных заведений.

Как сообщает «Молодой буковинец», глава области Сергей Осачук возлагает ответственность на организаторов массовых торжеств. «Несмотря на карантин, люди делают свадьбы на 300, 400, 500 человек. В Кицманском районе три таких свадьбы загнали район в „красную“ зону. 20 процентов гостей после этих банкетов заболели коронавирусом», — заявил председатель ОГА.

В целом по области наблюдается всплеск заболеваемости в возрастной категории 20−30 лет. «Многие поехали на море. 20 процентов проходят тестирование и у них диагностируют коронавирус», — заявил Осачук.

Глава области опасается, что через две недели области станет критической нагрузка на больницы.

Напомним, за 7 августа на Буковине выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом, с начала вспышки заболели 6565 жителей региона. Преодолели болезнь 5126 буковинцев (+49 за прошедшие сутки).

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