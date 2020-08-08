В Украине четвертый день подряд антирекорд по количеству новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 27 человек умерли. Это следует из данных СНБО.

Так, больше всего случаев заболевания за сутки зафиксировано в Киеве — 200. Еще 165 случаев обнаружили в Одесской области, 154 — во Львовской области и 134 — в Харьковской области. В Ивано-Франковской области было выявлено 126 новых случаев, а в Ровенской — 109.

Больше всего летальных случаев (5) за прошедшие сутки зафиксировано на Львовщине. Еще по 3 человека умерли в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях. По 2 смерти от коронавируса произошло в Черновицкой, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях. Еще по одному смертельному случаю зафиксировано в Киевской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Херсонской областях.

Также стало известно, что 600 больных за прошедшие сутки смогли побороть коронавирус.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее также был зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавирусной болезни. Тогда за сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли и 531 человек выздоровел.

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