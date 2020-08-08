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Украинцев предупредили об усилении контроля за соблюдением карантина
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов будет инициировать усиление контроля за соблюдением карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Украине. Об этом он сообщил во время брифинга.
«Мы видим очень существенное ухудшение ситуации. Я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за контроль всех наших мер, в отношении ограничительных мер», — заявил министр.
По словам Степанова, за минувшие сутки было установлено сразу два антирекорда по распространению коронавируса в Украине — по количеству новых случаев (1489) и по количеству госпитализированных (294).
«Я как министр здравоохранения буду обращаться по усилению контроля за всеми правилами, которые установлены в нашей стране, за всеми ограничительными мерами», — сказал глава Минздрава.
Министр также сообщил, что за минувшие сутки в целом было осуществлено 39 869 тестирований на коронавирус, из них 19 327 исследований методом ПЦР, а также 20542 методом ИФА.
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.
«Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительства мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала», — заявил президент.
Как писали «ФАКТЫ», из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации в стране Кабинет министров Украины с субботы переходит на чрезвычайный режим работы.239
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