Люди едут на море: на въезде в Одессу образовалась серьезная пробка (видео)

В Одессе утром в субботу 8 августа образовалась внушительная пробка в районе моста через Хаджибейский лиман, на 445-м километре трассы М-05. Автомобили с туристами пытаются попасть к морю, по той же дороге пытаются проехать фуры. Полиция в связи с внушительным транспортным потоком предлагает объезжать проблемные участки трассы.

Наглядно о ситуации на подъездных путях к побережью свидетельствует видео Telegram-канала «Подслушано в Одессе».

Схему объезда приводит Патрульная полиция Одесской области.

Напомним, ранее в сети показали огромный затор на трассе Одесса — Киев: туристы возвращались домой после выходных на море. А социологи выяснили, что нынешним летом около 43% граждан планируют провести отпуск не в родном городе, а поехать в другой регион Украины.

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter