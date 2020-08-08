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Украина

Люди едут на море: на въезде в Одессу образовалась серьезная пробка (видео)

12:49 8 августа 2020
трасса

В Одессе утром в субботу 8 августа образовалась внушительная пробка в районе моста через Хаджибейский лиман, на 445-м километре трассы М-05. Автомобили с туристами пытаются попасть к морю, по той же дороге пытаются проехать фуры. Полиция в связи с внушительным транспортным потоком предлагает объезжать проблемные участки трассы.

Наглядно о ситуации на подъездных путях к побережью свидетельствует видео Telegram-канала «Подслушано в Одессе».

Схему объезда приводит Патрульная полиция Одесской области.

дорога

Напомним, ранее в сети показали огромный затор на трассе Одесса — Киев: туристы возвращались домой после выходных на море. А социологи выяснили, что нынешним летом около 43% граждан планируют провести отпуск не в родном городе, а поехать в другой регион Украины.

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трасса

Люди едут на море: на въезде в Одессу образовалась серьезная пробка (видео)

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