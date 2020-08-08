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Украина

В партии «За Майбутнє» убеждены, что смогут вывести Киевщину и Украину из глубокого кризиса

13:03 8 августа 2020
Игорь Палица и Ярослав Москаленко
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

В селе Мотыжин прошел Открытый форум сторонников Киевской областной организации политической партии «За Майбутнє» с соблюдением всех правил безопасности. Глава партии Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти.

«Сейчас мы будем стараться победить на местах, а потом — я уверен — будут досрочные выборы в Верховную Раду, потому что этот беспорядок надо прекращать»,— заявил Палица на форуме.

По словам политика, такой подход необходим для внедрения действенных изменений не только на местном уровне, а и всесторонне.

«Принять правильные законы, которые создадут рабочие места, увеличат поступления налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Запустить украинские предприятия, вернуть назад наших работников»,— очертил он цели партии.

В то же время председатель Киевской областной организации «За Майбутнє» Ярослав Москаленко сказал, что политическая сила готова вывести Киевщину и Украину из глубокого кризиса.

«Я знаю, что нам удастся изменить ситуацию в стране. Ведь здесь собрались профессиональные и опытные люди. Люди, которых уважают. Которые не на словах, а действиями завоевали уважение к себе. К каждому из нас приходили разные партии и приглашали в свои ряды. Но мы здесь. Здесь, ведь мы сами творим эту партию. И это главное. Пришло время идти и делать», — заявил Москаленко.

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