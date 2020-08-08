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Украина

Стало известно, будут ли тестировать учителей на коронавирус перед началом учебного года

13:38 8 августа 2020
Коронавирус

Минздрав Украины не видит потребности в массовом тестировании учителей на коронавирус накануне нового учебного года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 8 августа.

«Такая функция не предусмотрена, в этом нет необходимости. Все, что касается тестирования, очень четко предусмотрено нашим законодательством, нормативной базой, приказами Минздрава — кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Такого раздела о проведении тестирования учителей нет. Исключения — если есть симптомы коронавирусной болезни учителя или он контактировал с человеком, у которого подтвержден COVID-19», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Министерство здравоохранения обновило основные правила по организации образовательного процесса в период карантина в связи с пандемией коронавируса.

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Стало известно, будут ли тестировать учителей на коронавирус перед началом учебного года

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