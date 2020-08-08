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Отдых в Одессе и Затоке: на каком пляже не стоит купаться
В Одессе и области санэпидемиологические службы проверили состояние пляжей, куда на выходные массово хлынули туристы. Выяснилось, что по состоянию на 6 августа морская вода в большинстве зон отдыха соответствовала нормам. Хотя не обошлось и без исключений.
Повышенное содержание микроорганизмов в воде обнаружено на пляже «Центральный» в поселке Затока Белгород-Днестровского района. По санитарно-химическим показателям все пляжи в области соответствовали требованиям.
Что касается питьевой воды, то в Одессе все взятые пробы вписались в установленные нормы. По области ситуация хуже: санитарно-микробиологическим показателям не соответствовала вода в городе Раздельная и в поселке Затока. Хизагрязнение выявлено в питьевой воде в городах Раздельная, Арциз и в селе Шабо.
Кроме воды, санэпидемслужбы проверили и другие факторы, необходимые для нормального отдыха на морских курортах. Измерялся уровень шума в жилой зоне рядом с оживленными трассами. Превышение было выявлено лишь в двух точках в Одессе.
Также было изучено электромагнитное излучение от базовых станций мобильной связи в Одессе, Любашевке, в селах Кричуново, Ясиново, Зеленогорское, Агафиевка. Превышения норм не установлено. Радиационный фон на территории области также остается на природном уровне 12−14 мкР/час.
Напомним, ранее на пляжах Одессы были обнаружены опасные скаты-хвостоколы.157
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