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Украина

Отдых в Одессе и Затоке: на каком пляже не стоит купаться

14:36 8 августа 2020
одесса

В Одессе и области санэпидемиологические службы проверили состояние пляжей, куда на выходные массово хлынули туристы. Выяснилось, что по состоянию на 6 августа морская вода в большинстве зон отдыха соответствовала нормам. Хотя не обошлось и без исключений.

Повышенное содержание микроорганизмов в воде обнаружено на пляже «Центральный» в поселке Затока Белгород-Днестровского района. По санитарно-химическим показателям все пляжи в области соответствовали требованиям.

Что касается питьевой воды, то в Одессе все взятые пробы вписались в установленные нормы. По области ситуация хуже: санитарно-микробиологическим показателям не соответствовала вода в городе Раздельная и в поселке Затока. Хизагрязнение выявлено в питьевой воде в городах Раздельная, Арциз и в селе Шабо.

Кроме воды, санэпидемслужбы проверили и другие факторы, необходимые для нормального отдыха на морских курортах. Измерялся уровень шума в жилой зоне рядом с оживленными трассами. Превышение было выявлено лишь в двух точках в Одессе.

Также было изучено электромагнитное излучение от базовых станций мобильной связи в Одессе, Любашевке, в селах Кричуново, Ясиново, Зеленогорское, Агафиевка. Превышения норм не установлено. Радиационный фон на территории области также остается на природном уровне 12−14 мкР/час.

Напомним, ранее на пляжах Одессы были обнаружены опасные скаты-хвостоколы.

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Отдых в Одессе и Затоке: на каком пляже не стоит купаться

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