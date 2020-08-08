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Украина

В Украине начнут отслеживать контакты зараженных коронавирусом

15:22 8 августа 2020
Денис Шмыгаль

Министерства здравоохранения, внутренних дел, цифровой трансформации и другие ответственные органы власти создадут систему отслеживания контактов лиц, заболевших COVID-19. Указанные эпидемиологические расследования хотят сделать системными, с жестким контролем соблюдения условий самоизоляции. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу, 8 августа, в связи с резким всплеском заболеваемости в Украине.

Как сообщил в соцсети премьер-министр Денис Шмыгаль, такие меры призваны обеспечить оперативное реагирование и разрыв цепочки заболеваний.

Отдельно региональные власти обязали обеспечить готовность больниц «второй волны» к приему больных с подачей в Минздрав данных о количестве койкомест, обеспеченности средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медперсоналом.

Напомним, ранее стало известно о решении правительства жестко ограничить пересечение пунктов пропуска с аннексированным Крымом. Также Украина оставляет в силе правило самоизоляции при въезде на контролируемую властями страны территорию гражданами из ОРДЛО.

Фото Zik.ua

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