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В Украине начнут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
Министерства здравоохранения, внутренних дел, цифровой трансформации и другие ответственные органы власти создадут систему отслеживания контактов лиц, заболевших COVID-19. Указанные эпидемиологические расследования хотят сделать системными, с жестким контролем соблюдения условий самоизоляции. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу, 8 августа, в связи с резким всплеском заболеваемости в Украине.
Как сообщил в соцсети премьер-министр Денис Шмыгаль, такие меры призваны обеспечить оперативное реагирование и разрыв цепочки заболеваний.
Отдельно региональные власти обязали обеспечить готовность больниц «второй волны» к приему больных с подачей в Минздрав данных о количестве койкомест, обеспеченности средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медперсоналом.
Напомним, ранее стало известно о решении правительства жестко ограничить пересечение пунктов пропуска с аннексированным Крымом. Также Украина оставляет в силе правило самоизоляции при въезде на контролируемую властями страны территорию гражданами из ОРДЛО.
Фото Zik.ua100
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