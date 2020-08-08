«Батьківщина» делает ставку на профессионализм: Кучеренко назван кандидатом от партии в мэры Киева

Партия «Батьківщина» выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Лозунг кампании партии на местных выборах: «Единая надежная команда». Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко объявила на совместной пресс-конференции с руководством киевской городской организации «Батьківщини» и кандидатом в мэры, передает пресс-служба партии.

«Алексей Кучеренко — единственный профессионал из всех кандидатов в мэры Киева. Он — человек, известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды «Батьківщини», — заявила Юлия Тимошенко, представляя кандидата.

По словам Алексея Кучеренко, у него и команды «Батьківщини» есть три приоритета: «Первый — это финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян. Второй — это инфраструктурный аудит и модернизация, что позволит прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы».

Третьим приоритетом Кучеренко назвал установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего», — заявил Алексей Кучеренко.

В свою очередь председатель Киевской городской парторганизации «Батьківщина» Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом в мэры, выразил слова поддержки Алексею Кучеренко.

«Сегодня Киев и Украина нуждаются в профессиональных управленцах как никогда раньше. Уверен, что Алексей Кучеренко — самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы», — подчеркнул Нестор.

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