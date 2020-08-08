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Украина

В Тернополе и Луцке восстановили полноценную остановку поездов

16:05 8 августа 2020
Поезд

«Укрзалізниця» объявила о возобновлении с 8 августа остановок поездов дальнего следования в Тернополе и Луцке. Решение мотивировано ослаблением карантинных мер. Останавливаться для высадки пассажиров в городах начали еще 4 августа, но делали это только по требованию пассажиров.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, ограничение отменено для поездов: № 41/42 сообщением Днепр-Трускавец, № 98/97 Ковель-Киев, № 88/87 Ковель-Новоалексеевка, № 12/11 Одесса-Львов, № 81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, № 136/135 Черновцы-Одесса, № 108/107 Одесса-Ужгород, № 110/109 Львов-Херсон, № 86/85 Львов-Новоалексеевка, № 715/716 Киев-Львов.

С 8 августа в обоих городах восстановили остановку пригородных поездов, а уже в воскресенье, 9 августа, в Луцке и Тернополе начнут останавливаться проходящие пригородные поезда.

Напомним, 7 августа государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ослабить карантинные ограничения в Луцке и Тернополе с одновременным отнесением в «красную зону» Харькова. Тем не менее впоследствии последнее решение было названо технической ошибкой.

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