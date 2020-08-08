Шмыгаль назвал «гостайной» стратегию деоккупации Крыма

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал «государственной тайной» положения проекта новой стратегии деоккупации Крыма, которую готовят власти. Напомним, в июле было анонсировано создание международной платформы, которая будет заниматься всем спектром последствий оккупации полуострова.

В программе Радіо Свобода «Субботнее интервью» он подтвердил, что правительство занимается разработкой стратегии, целью которой является восстановление статуса полуострова как части территории Украины.

«Я снова скажу, что озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны. Но первое: Крым — это украинская земля. Он должен вернуться. Есть государственная стратегия, понимание, что пошагово мы должны делать, тоже есть», — сказал глава правительства.

По его словам, к реализации стратегии планируют привлечь международных партнеров.

А вот сроки деоккупации в стратегии, очевидно, заданы не будут, отметил Шмыгаль.

«Можно ли это (деоккупацию. — Авт.) сделать быстро? Здесь есть вопрос… Сколько времени это займет, какими будут процедуры, это может быть длительный процесс, объективно», — объяснил премьер.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что финализация разработки проекта стратегии деокупации Крыма произойдет после завершения процедуры назначения нового первого замминистра Эмине Джапаровой. После этого все наработки передадут в СНБО и в Министерство по вопросам реинтеграции.



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