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Генконсульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет: что произошло

17:10 8 августа 2020
Генконсульство Польши

Генеральное консульство Польши во Львове в связи с эпидемической ситуацией в период с 7 августа по 14 августа меняет режим работы. Об этом говорится в сообщении дипучреждения.

"С 10.08.2020 г. прекращаются: прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет (т.н. визовых центрах), заявлений с целью получения/продления действия Карты поляка и прием лиц во всех других случаях, не требующих неотложного вмешательства консула", — говорится в сообщении.

Выдача документов, поданных в консульстве, будет осуществляться с 17 августа 2020 года. Граждане Республики Польша, оказавшиеся в сложной и неожиданной ситуации, требующей безотлагательного вмешательства консула, смогут связаться с консульством по телефону +38 095 2600 200. Это экстренный номер только для граждан Республики Польша, которым нужна консульская помощь.

В консульстве отметили, что указанный режим работы может быть изменен в соответствии с развитием эпидемической ситуации.

Как писали «ФАКТЫ», с 8 августа некоторые жители Львова могут столкнуться с проблемами при получении водительских прав и решении других вопросов, так как из-за вспышки коронавируса среди сотрудников закрылся региональный сервисный центр Министерства внутренний дел на улице Апостола.

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