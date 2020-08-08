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Генконсульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет: что произошло
Генеральное консульство Польши во Львове в связи с эпидемической ситуацией в период с 7 августа по 14 августа меняет режим работы. Об этом говорится в сообщении дипучреждения.
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Выдача документов, поданных в консульстве, будет осуществляться с 17 августа 2020 года. Граждане Республики Польша, оказавшиеся в сложной и неожиданной ситуации, требующей безотлагательного вмешательства консула, смогут связаться с консульством по телефону +38 095 2600 200. Это экстренный номер только для граждан Республики Польша, которым нужна консульская помощь.
В консульстве отметили, что указанный режим работы может быть изменен в соответствии с развитием эпидемической ситуации.
Как писали «ФАКТЫ», с 8 августа некоторые жители Львова могут столкнуться с проблемами при получении водительских прав и решении других вопросов, так как из-за вспышки коронавируса среди сотрудников закрылся региональный сервисный центр Министерства внутренний дел на улице Апостола.52
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