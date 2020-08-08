«Прослушка» Ткача: выяснились резонансные подробности проверки квартиры журналиста

Журналисты указали на неподготовленность полицейских, осуществлявших поиск подслушивающих устройств в квартире журналиста «Схем» Михаила Ткача. Напомним, о возможном наличии таких устройств стало известно утром 8 августа.

Как сообщила в Facebook коллега Ткача Наталья Седлецкая, утром следственно-оперативная группа только поверхностно осмотрела квартиру и чердак над ней, а прибывшие за ней эксперты были без специальной техники.

Проверка чердака

«Для того, чтобы обнаружить следы инсталляции профессиональных прослушивающих устройств — пользовались подручными средствами. Веточкой от дерева, которая лежала на чердаке, спицей, выломанной из раскладной сушилки … при помощи них пытались понять, что в отверстии над потолком. С собой у группы была разве что отвертка», — сообщила журналистка.

Теперь коллеги Ткача надеются, что проверку проведут повторно, при помощи спецтехники.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по заявлению Ткача. Делом занимаются правоохранители Шевченковского района Киева.

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