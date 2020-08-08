- 18:20 В Беларуси второй раз за неделю задержали главу штаба Тихановской
- 18:05 Гран-при 70-летия: онлайн-видеотрансляция гонки пятого этапа Формулы-1 в Сильверстоуне
- 17:55 «Прослушка» Ткача: выяснились резонансные подробности проверки квартиры журналиста
- 17:19 Умер народный артист Украины Анатолий Дуда
- 17:10 Генконсульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет: что произошло
- 16:43 На Виннитчине мужчина после ссоры попытался сжечь свою жену живьем
- 16:41 Шмыгаль назвал "гостайной" стратегию деоккупации Крыма
- 16:32 Криштиану Роналду остался без тренера
- 16:05 В Тернополе и Луцке восстановили полноценную остановку поездов
- 15:51 Люди не боятся коронавируса: сеть поразило фото туристов в «Борисполе»
- 15:24 «Батьківщина» делает ставку на профессионализм: Кучеренко назван кандидатом от партии в мэры Киева
- 15:22 В Украине начнут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
«Прослушка» Ткача: выяснились резонансные подробности проверки квартиры журналиста
Журналисты указали на неподготовленность полицейских, осуществлявших поиск подслушивающих устройств в квартире журналиста «Схем» Михаила Ткача. Напомним, о возможном наличии таких устройств стало известно утром 8 августа.
Как сообщила в Facebook коллега Ткача Наталья Седлецкая, утром следственно-оперативная группа только поверхностно осмотрела квартиру и чердак над ней, а прибывшие за ней эксперты были без специальной техники.
«Для того, чтобы обнаружить следы инсталляции профессиональных прослушивающих устройств — пользовались подручными средствами. Веточкой от дерева, которая лежала на чердаке, спицей, выломанной из раскладной сушилки … при помощи них пытались понять, что в отверстии над потолком. С собой у группы была разве что отвертка», — сообщила журналистка.
Теперь коллеги Ткача надеются, что проверку проведут повторно, при помощи спецтехники.
Напомним, полиция открыла уголовное производство по заявлению Ткача. Делом занимаются правоохранители Шевченковского района Киева.214
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
Ветер: 4 м/с C
Давление: 751 мм