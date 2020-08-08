У Зеленского подсчитали, во сколько обойдется восстановление Донбасса

По предварительным оценкам представителей Офиса президента Зеленского, восстановление временно неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей после их освобождения обойдется в 10 миллиардов долларов. Напомним, новый глава украинской делегации ТКГ в Минске Леонид Кравчук инициировал создание специальной свободной зоны на Донбассе.

По словам советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко в эфире проекта Радио Донбасс. Реалии, эта сумма сопоставима с 5−7% ВВП Украины.

«Предварительная оценка — это около 10 миллиардов долларов, которые будут нужны для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5−7% нашего ВВП», — сказал Устенко.

По его мнению, чтобы аккумулировать эту сумму, будет необходимо создать отдельный фонд, куда поступят и средства международных доноров.

Напомним, параллельно правительство Украины завершает разработку стратегии деоккупации Крыма.

Фото UA. News

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