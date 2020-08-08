Поезд не мог проехать полчаса: в сети показали огромную очередь из авто по дороге на озеро Свитязь

Жители Волыни, решившие провести выходные на Шацких озерах, попали в многокилометровую «пробку», которая тянулась до трассы въезда в Любомль. Напомним, ранее серьезная пробка образовалась на въезде в Одессу.

Соответствующее видео, снятое утром 8 августа, в соцсети показала Ирина Коцура.

«Такую очередь на Свитязь, которая начинается еще до Любомля, вижу впервые. Бедное озеро», — прокомментировала кадры она.

Пользователи отметили, что такое паломничество на озера привело к задержке в движении поездов — переезды были заняты автомобилями.

«А что будет в воскресенье после обеда, когда будут ехать назад! Страшно представить!», — отреагировала Татьяна Байнак.

Напомним, Волынская область, входящая в пятерку пандемических регионов в Украине, ослабила карантин с 15 июля, разрешив работу детсадов и санаториев и возобновив транспортное сообщение.

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