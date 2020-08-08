27.50 / 27.72 32.24 / 32.74
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Учебный год начнется 1 сентября: будут ли работать школы в «красных» зонах карантина

22:31 8 августа 2020
Учебный год начнется 1 сентября: будут ли работать школы в «красных» зонах карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в обычном режиме. Исключением, по его словам, станут т.н. «красные» карантинные зоны, где обучение все-таки будет дистанционным. Напомним, в Украине практически ежедневно устанавливаются новые «коронавирусные» антирекорды.

Об этом глава правительства сказал в интервью Радио Свобода.

«В тех регионах, где есть „красные“ ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, какой вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или какая-то другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу», — пояснил он.

Напомним, ранее в Минздраве обновили правила работы школ в период карантина, разрешив не использовать маски на уроках.

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поезд не мог проехать полчаса: в сети показали огромную очередь из авто по дороге на озеро Свитязь

Поезд не мог проехать полчаса: в сети показали огромную очередь из авто по дороге на озеро Свитязь

Многодетная мать выпрыгнула из окна 9-го этажа и выжила: детали шокирующего происшествия в Ровно

Многодетная мать выпрыгнула из окна 9-го этажа и выжила: детали шокирующего происшествия в Ровно

Протесты в Бейруте

Захват зданий и стрельба: после взрыва в Бейруте начались кровавые столкновения (видео)

Учебный год начнется 1 сентября: будут ли работать школы в «красных» зонах карантина

Учебный год начнется 1 сентября: будут ли работать школы в «красных» зонах карантина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер