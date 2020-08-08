Учебный год начнется 1 сентября: будут ли работать школы в «красных» зонах карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в обычном режиме. Исключением, по его словам, станут т.н. «красные» карантинные зоны, где обучение все-таки будет дистанционным. Напомним, в Украине практически ежедневно устанавливаются новые «коронавирусные» антирекорды.

Об этом глава правительства сказал в интервью Радио Свобода.

«В тех регионах, где есть „красные“ ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, какой вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или какая-то другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу», — пояснил он.

Напомним, ранее в Минздраве обновили правила работы школ в период карантина, разрешив не использовать маски на уроках.

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter