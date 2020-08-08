- 22:58 Многодетная мать выпрыгнула из окна 9-го этажа и выжила: детали шокирующего происшествия в Ровно
- 22:31 Учебный год начнется 1 сентября: будут ли работать школы в «красных» зонах карантина
- 22:03 Поезд не мог проехать полчаса: в сети показали огромную очередь из авто по дороге на озеро Свитязь
- 21:49 «Барселона» — «Наполи» — 3:1: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, видео голов
- 21:21 ЦИК приняла важное решение по местным выборам на Донбассе
- 21:11 Где смотреть онлайн «Барселона» — «Наполи»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 20:54 Захват зданий и стрельба: после взрыва в Бейруте начались кровавые столкновения
- 20:26 Обвалился портик: Национальный художественный музей Украины закрыли для посетителей
- 19:43 В порту под Одессой на иностранном судне у половины экипажа диагностировали коронавирус
- 19:34 Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине: в страшной аварии погибли четыре человека
- 19:17 Макгрегор сделал предложение матери своих детей
- 18:44 У Зеленского подсчитали, во сколько обойдется восстановление Донбасса
Учебный год начнется 1 сентября: будут ли работать школы в «красных» зонах карантина
Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в обычном режиме. Исключением, по его словам, станут т.н. «красные» карантинные зоны, где обучение все-таки будет дистанционным. Напомним, в Украине практически ежедневно устанавливаются новые «коронавирусные» антирекорды.
Об этом глава правительства сказал в интервью Радио Свобода.
«В тех регионах, где есть „красные“ ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, какой вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или какая-то другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу», — пояснил он.
Напомним, ранее в Минздраве обновили правила работы школ в период карантина, разрешив не использовать маски на уроках.119
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 3 м/с С
Давление: 750 мм