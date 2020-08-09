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На Киев движется гроза: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
Воскресный день, 9 августа, порадует украинцев сухой и жаркой погодой, а дожди с грозами возможны только на западе страны. Такой прогноз обнародовал Украинский Гидрометцентр.
Дневная температура воздуха в воскресенье в Украине будет колебаться от +24 градусов в Сумской области до +33 градусов в Херсонской и Николаевской. Тепло будет даже на западе страны — в Ужгороде до +30 градусов, в Луцке и Тернополе — до +28 градусов.
В столице день обещает быть ясным, столбики термометров будут колебаться между отметками +26-+28 градусов. Также ожидается незначительный северо-восточный ветер, 5−10 метров в секунду.
В понедельник, 10 августа, погода изменится — север Украины, включая Киев, накроют дожди с грозами. Также они продолжатся на западе страны.
В курортных регионах немного посвежеет — температурный максимум там составит +30 градусов, однако осадков не ожидается.
Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, до середины последнего месяца лета днем температура будут колебаться от 26 до 27 градусов, а во второй половине августа придет жара.
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