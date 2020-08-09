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Украина

Приехали с отверткой: полиция за целый день не нашла оборудования для поиска прослушки в квартире журналиста Ткача

8:04 9 августа 2020
Процесс поиска

Журналист проекта «Схеми» Михаил Ткач, над квартирой которого было обнаружено подслушивающее устройство, назвал непонятными действия представителей полиции, которые за день так и не нашли оборудование для обнаружения незаконного устройства.

В соцсети он сообщил, что последняя следственная группа покинула квартиру, опечатав люк на чердак… полосками бумаги со скотчем, а «заинтересованные лица» получили возможность зайти в любой из 4 подъездов, снять бумагу и незаметно проникнуть на чердак, после чего наклеить полоски снова.

"Творчество" полицейских

«А когда нацпол (Национальная полиция. — Авт.) наконец найдет аппаратуру для осмотра и приедет — кто гарантирует, что на чердаке никого за эту ночь не было? Скотч?», — задал Ткач риторический вопрос.

Он также подтвердил информацию своей коллеги Натальи Седлецкой о том, что в поисках прослушки полицейские применяли исключительно подручные средства — веточку от дерева, которая лежала на чердаке, спицу, выломанную из раскладной сушилки, а с собой у группы была разве что отвертка.

Напомним, о прослушке своей квартиры журналист заявил утром в субботу, 8 августа.

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