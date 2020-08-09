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Украина

В Крыму оккупанты выкачивают из водохранилищ последнюю воду

8:28 9 августа 2020
Перекачка воды из водохранилищ

В Белогорском районе аннексированного Крыма проложили еще 15 труб для выкачивания воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ. Напомним, за счет этих водохранилищ решили спасать окончательно обмелевшее Симферопольское.

По словам владельца белогорского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, таким образом Белогорский район может лишиться последних запасов пресной воды.

«Сегодня правительство Крыма, к сожалению, проложило 15 труб и выкачивает последнюю воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ Крыма», — заявил он Крым.Реалии, предположив, что вскоре парку «Тайган» может не хватить имеющихся запасов воды на гостиницу, кафе, туалеты и на полив растений.

Он также отметил, что ранее из-за дефицита воды ему пришлось отдать серого тюленя в один из российских дельфинариев в Краснодарском крае.

Напомним, на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль снова допустил возможность направления воды с материковой Украины на оккупированный полуостров. По его словам, это произойдет в случае гуманитарной катастрофы в Крыму. В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров парировал, что гуманитарная катастрофа в Крыму продолжается уже шесть лет.

Фото Радио Свобода

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