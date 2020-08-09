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Коронавирусом в Украине заразились уже 80 тысяч человек
За минувшие сутки, 7 августа, в Украине выявлено «лишь» 1199 новых случаев коронавирусной инфекции. Напомним, перед этим четыре дня подряд в стране фиксировались коронавирусные антирекорды.
При этом 18 человек умерли (за минувший день было зафиксировано 27 смертей). Об этом свидетельствует мониторинг Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Общее количество инфицированных в Украине достигло 81 тысячи человек, наибольшее количество их проживает во Львовской области (10851 человек, из них 302 скончались), в Киеве (9498 человек, скончались 147 инфицированных), а также на Ровенщине (6840 человек, скончались 103 человека).
Растет уровень заражения и в Одесской области — там COVID-19 подхватили уже 4165 человек.
Напомним, 8 августа Кабинет Министров провел внеочередное заседание, на котором решил создать систему отслеживания контактов лиц, заболевших COVID-19. Указанные эпидемиологические расследования хотят сделать системными, с жестким контролем соблюдения условий самоизоляции.41
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