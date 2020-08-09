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"Это страшно и очень опасно": украинские врачи в отчаянии от того, что не справляются с коронавирусом
Медик Закарпатской областной клинической больницы Инна Свердлюк призналась, что не может привыкнуть к смертям инфицированных пациентов, которые задыхаются, но остаются в сознании до самой смерти. Напомним, за минувшие сутки в Украине скончались еще 18 человек.
Что касается медиков, то им стало еще тяжелее работать — в жару температура под защитным костюмом доходит до 50 градусов.
По словам доктора, несмотря на уже шестимесячный опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, они до сих пор не могут предугадать, как поведет себя вирус.
«Это страшно и очень опасно. Он непредсказуемый, потому что мы не знаем этот вирус. А видеть, как человек задыхается, — это очень страшно. Я работаю медиком с 1999 года. И честно говорю: я видела много смертей. Но смерти людей, которые задыхаются, при этом находясь в сознании, когда они все понимают, — это ужасно», — призналась Инна журналистам Настоящего времени.
Тем временем в Закарпатье пациентами с COVID-19 уже заполнены почти 90% больниц второй и третьей волны. Также нет свободных мест в реанимациях соседнего Ивано-Франковска.
Отметим, что Закарпатье входит в печальную пятерку регионов Украины, удерживающих печальное лидерство по количеству летальных исходов коронавирусного заболевания. По состоянию на 9:00 9 августа в регионе скончались 220 человек.568
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