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Пограничники прояснили ситуацию с очередями на закрытых "крымских" КПВВ
Украинские пограничники констатировали отсутствие очередей на КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» на границе с аннексированным Крымом после решения Кабмина о временном прекращении пропуска граждан.
В комментарии Крым.Реалии начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов обнародовал данные о ситуации на КПВВ по состоянию на 9:00 9 августа.
«На данный момент на КПВВ „Каланчак“, „Чаплинка“ и „Чонгар“ очередей нет, проблемных вопросов нет», — сказал он, отметив, тем не менее, что из-за отсутствия контактов с оккупационными властями сказать, насколько большие очереди отмечались на российских КПВВ в Крыму, достоверно нельзя.
Отметив, что вечером глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в соцсети сообщил, что на российском пункте пропуска «Армянск» образовалась очередь около 300 человек, которые хотели выехать на материковую Украину.
«Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать», — написал он.
Напомним, ранее ограничения на перемещение крымчан ввели оккупанты.114
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