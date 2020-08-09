Пограничники прояснили ситуацию с очередями на закрытых «крымских» КПВВ

Украинские пограничники констатировали отсутствие очередей на КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» на границе с аннексированным Крымом после решения Кабмина о временном прекращении пропуска граждан.

В комментарии Крым.Реалии начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов обнародовал данные о ситуации на КПВВ по состоянию на 9:00 9 августа.

«На данный момент на КПВВ „Каланчак“, „Чаплинка“ и „Чонгар“ очередей нет, проблемных вопросов нет», — сказал он, отметив, тем не менее, что из-за отсутствия контактов с оккупационными властями сказать, насколько большие очереди отмечались на российских КПВВ в Крыму, достоверно нельзя.

Отметив, что вечером глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в соцсети сообщил, что на российском пункте пропуска «Армянск» образовалась очередь около 300 человек, которые хотели выехать на материковую Украину.

«Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать», — написал он.

Напомним, ранее ограничения на перемещение крымчан ввели оккупанты.

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