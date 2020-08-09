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На выборах в Беларуси голосуют "мертвые души"
В основной день голосования на выборах президента Беларуси 9 августа одна из избирательниц нашла в списках для голосования имя своей покойной бабушки (скончалась 2 года назад). Напомним, команде Тихановской отказали в установке видеокамер на избирательных участках.
Как сообщил в соцсети Денис Лавникевич, на минувших парламентских выборах имени бабушки в списках не было.
«Бабушка моей жены умерла два года назад. А сегодня теща пошла голосовать — и бабушка в списках! Более того, уже проголосовала!», — сообщил он.
Одна из избирательниц сообщила об аналогичном случае, заявив, что добилась оформления протокола о грубом нарушении и вычеркивания имени умершего из списка, а также уведомления независимых наблюдателей.
Напомним, нынешняя предвыборная кампания сопровождалась небывалыми доселе массовыми акциями в поддержку оппозиции. Только на митинге в Минске, проведенном 30 июля в поддержку кандидата в президента Светланы Тихановской, собралось около 60 тысяч человек.
Не «отставали» и правоохранители — в ночь на 8 августа в Минске разогнали «велопробег солидарности».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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