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Украина

На выборах в Беларуси голосуют "мертвые души"

12:02 9 августа 2020
Процесс голосования

В основной день голосования на выборах президента Беларуси 9 августа одна из избирательниц нашла в списках для голосования имя своей покойной бабушки (скончалась 2 года назад). Напомним, команде Тихановской отказали в установке видеокамер на избирательных участках.

Как сообщил в соцсети Денис Лавникевич, на минувших парламентских выборах имени бабушки в списках не было.

«Бабушка моей жены умерла два года назад. А сегодня теща пошла голосовать — и бабушка в списках! Более того, уже проголосовала!», — сообщил он.

Одна из избирательниц сообщила об аналогичном случае, заявив, что добилась оформления протокола о грубом нарушении и вычеркивания имени умершего из списка, а также уведомления независимых наблюдателей.

Напомним, нынешняя предвыборная кампания сопровождалась небывалыми доселе массовыми акциями в поддержку оппозиции. Только на митинге в Минске, проведенном 30 июля в поддержку кандидата в президента Светланы Тихановской, собралось около 60 тысяч человек.

Не «отставали» и правоохранители — в ночь на 8 августа в Минске разогнали «велопробег солидарности».


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