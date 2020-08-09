Стало известно, как выехать из Крыма на материк через закрытые КПВВ

В представительстве президента Украины в аннексированном Крыму назвали исключительные основания для пересечения административной границы. Напомним, пропуск граждан в обычном режиме Украина прекратила 8 августа.

В списке:

подача абитуриентом (в сопровождении одного из родителей/опекунов) документов для поступления в украинский ВУЗ;

наличие подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной Украине территории;

необходимость соблюдения принципа единства семьи;

тяжелая болезнь и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;

смерть или тяжелая болезнь близких родственников;

другие случаи, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного пересечения административной границы в любом направлении (в т.ч. в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационной власти).

«Решение о пересечении КПВВ на гуманитарных основаниях принимается Госпогранслужбой по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении Постпреда в Facebook.

Напомним, все въезжающие в Украину должны дать согласие на 14-дневную самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома» или пройти ПЦР-тестирование.

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